Foto: finanzbusiness Ein Standortnetz ist für die Taunus Sparkasse ein "nicht kopierbarer Wettbewerbsvorteil" Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 13 0 | 0 07.10.2021, 14:45 | Um die Präsenz auch in der Fläche zu erhalten, betreibt das Institut gemeinsam mit der Frankfurter Volksbank Finanzpunkte. Die Vorwärtsstrategie kommt bei den Kunden gut an und macht betriebswirtschaftlich Sinn, so die Sparkasse.

