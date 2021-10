Kodiak Copper holt Frau Lana Eagle zur Verstärkung in sein Board

Lana Eagle ist eine strategische Expertin für indigene Beziehungen und eine soziale Innovatorin, die Unternehmen darin berät, wie sie besser mit indigenen Gemeinschaften kommunizieren und zusammenarbeiten können. Ihre beruflichen Erfahrungen sind im Bankwesen, in der Wirtschaftsentwicklung, im Vermögensmanagement und in der Rohstoffexploration. Frau Eagle nimmt eine Vorreiterrolle ein, da sie als eine der ersten Frauen indigener Herkunft in Kanada den Vorsitz in einem Mineralexplorationsunternehmen, Electra Gold Ltd. bekleidete. Im Jahr 2017 wurde sie in das Board der Association for Mineral Exploration (AME) in British Columbia gewählt, wo sie als Gründerin und Mitvorsitzende des AME Gathering Place verantwortlich zeichnet. Frau Eagle ist Mitglied im Program Advisory Committee for Mining and Mineral Exploration des BC Institute of Technology. Des Weiteren wurde sie als Mitglied in den Indigenous Business and Investment Council der Provinz British Columbia berufen. Als Director ist sie im Board von Geoscience BC vertreten und wurde zuletzt in das Board der Prospectors and Developers Association of Canada bestellt. Frau Eagle ist eine gefragte Rednerin und Dozentin für Beziehungspflege und Versöhnung mit der indigenen Bevölkerung in Kanada sowie für Diversität und Inklusion. Sie ist Mitglied der Whitecap Dakota First Nation in Saskatchewan.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, erklärt: „Ich möchte Lana im Board von Kodiak ganz herzlich willkommen heißen und freue mich aufrichtig auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Lana hat in ihrem beeindruckenden Lebenslauf neben der nötigen Geschäftserfahrung auch ein leidenschaftliches Engagement und eine Vordenkerrolle in der Beziehung zu den indigenen Völkern unter Beweis gestellt. Für mich steht außer Zweifel, dass sie das Board von Kodiak mit ihren wertvollen Ansichten bereichern und uns dabei helfen wird, eine abgerundete Strategie zu formulieren und umzusetzen, von der unsere Aktionäre auch wirklich profitieren werden.“