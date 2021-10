Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Plant Veda Foods Ltd. (oder das "")ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im nächsten Monat auf der Planted Expo in Vancouver eine Reihe brandneuer Produktangebote vorstellen wird.Die Planted Expo ist Kanadas größtes Event des Jahres für pflanzenbasierte Produkte, bei dem über 200 vegane Ess- und Lifestyle-Unternehmen an einem Ort zusammenkommen, um ihre Produkte zu präsentieren und ihre Erkenntnisse und Inspirationen rund um den pflanzlichen Lebensstil zu teilen.Die Veranstaltung findet im Vancouver Convention Centre West Building vom 20. bis 21. November 2021 zwischen 10 und 17 Uhr PST statt."Wir sind begeistert, der veganen Community etwas zurückzugeben und unsere brandneuen Produkte zu präsentieren, an denen unser Forschungs- und Entwicklungsteam gearbeitet hat", sagte Mayur Sajnani, Chief Revenue Officer von Plant Veda. "Diese neuen Produktangebote werden unsere Reichweite bei der großen Zahl der veganen Konsumenten erhöhen und dazu beitragen, unsere Präsenz bei einem breiteren Publikum aufzubauen."Auf dieser Veranstaltung im Jahr 2019, die früher als Veg Expo bekannt war, wurde das probiotische Mango-Lassi von Plant Veda zum ersten Mal in Kanada eingeführt und mit dem Preis "Produkt des Jahres 2019" ausgezeichnet.Wer an einer Teilnahme interessiert ist, kann auf der Webseite von Plant Veda Tickets erwerben.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine Vereinbarung mit Clarkham Capital über die Bereitstellung von Investor Relations- und digitalen Marketingdienstleistungen überarbeitet hat. Die überarbeiteten Bedingungen sehen eine Verlängerung der Dienstleistungen zwischen Oktober und Dezember 2021 vor. Als Gegenleistung für die Änderung hat das Unternehmen Zahlungen in Höhe von insgesamt 100.000 € geleistet.