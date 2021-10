Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Adler Group Viceroy-Attacke zeigt Wirkung – was jetzt? Der Immobilienkonzern Adler Group (WKN: A14U78) ist das Shortziel von Viceroy Research. Der Report machte am Mittwoch 26% Kurswert zunichte. Heute erholt sich der SDAX-Titel um aktuell rund +8% auf 10,76 €. Die Adler Group ist ein verzweigter Immobilienkonzern und in der Vermietung von Wohnungen in Deutschland aktiv. Der Gesellschaft Adler Real Estate gehören 52.000 […]