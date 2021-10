DGAP-Ad-hoc: Clean Logistics SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Clean Logistics SE: Clean Logistics beabsichtigt Konvertierungskapazitäten durch Kauf von Grundstück in Winsen signifikant auszuweiten



Hamburg, 7. Oktober 2021: Die Clean Logistics SE (vormals firmierend als SendR SE, ISIN DE000A1YDAZ7), Technologieführer für die Konvertierung von dieselbetriebenen Bussen und Sattelzugmaschinen zu emissionsfreien Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb, hat mit der Stadt Winsen (Luhe) eine verbindliche Absichtserklärung über den Kauf einer Gewerbeliegenschaft in Winsen (Luhe) abgeschlossen. Auf dem rund 18.200 Quadratmeter großen Areal plant Clean Logistics unter anderem den Bau einer neuen Produktionshalle mit einer Nutzfläche von 10.000 Quadratmetern. Der Baubeginn der Halle ist für das erste Quartal 2022 vorgesehen. Mit der Fertigstellung der Halle wird Ende 2023 gerechnet. Das gegenwärtig geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 18 Mio. Euro. Mit dem Bau der Halle weitet Clean Logistics seine Konvertierungskapazitäten von Bussen des ÖPNV sowie Sattelzugmaschinen signifikant aus. Die Planung der Produktionshalle sieht vor, dass weitere 50 Umbauplätze für die Konvertierung von Dieselfahrzeugen zu wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen entstehen. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Erläuterungsteil

Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen langfristigen Mietvertrag für eine weitere Produktionshalle in Winsen (Luhe) geschlossen, die Clean Logistics ab sofort zur Verfügung steht. Hier sollen auch Individualkonvertierungen für Spezialfahrzeuge stattfinden. Die Nutzfläche dieser Halle beläuft sich auf 800 Quadratmeter. Hinzu kommen weitere 500 Quadratmeter Büroflächen. Es wird erwartet, dass hier - nach einer kurzen Umbauphase - Konvertierungen ab Anfang 2022 stattfinden können. In dieser ersten Ausbauphase werden durch die Anmietung vier Umbauplätze zu den bisher bestehenden fünf hinzukommen. Nach Inbetriebnahme der noch zu bauenden Halle werden insgesamt 59 Bauplätze für die Konvertierung zur Verfügung stehen. Seite 2 ► Seite 1 von 2



