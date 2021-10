Das Schweizer Start-up Energy Vault will mit mechanischen Energiespeichern am Speichermarkt angreifen. Sogar ein SPAC-Börsengang ist geplant. Doch welches Potenzial haben Hubspeicherkraftwerke überhaupt? Expertenstimmen.

Das Energiespeicherunternehmen Energy Vault plant einen Börsengang durch die Hintertür. Dazu wird Energy Vault 2022 in den Börsenmantel Novus Capital Corp. II (ISIN: US67012W1045) der Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Novus Capital schlüpfen. Das Start-up soll mit 1,6 Milliarden US-Dollar bewertet worden sein, berichtete das Wall Street Journal (WSJ) Anfang September.

Das Jungunternehmen entwickelt Hubspeicherkraftwerke, die überschüssigen grünen Strom in mechanischen Energiespeichern zwischenspeichern sollen. Elektrische Kräne könnten in Zukunft schwere Verbundblöcke zu riesigen Türmen stapeln, wenn grüner Strom billig und reichlich vorhanden ist. Wird Strom benötigt, könnten die Blöcke wieder auf den Boden abgesenkt werden, wobei die kinetische Energie mittels eines elektrischen Generators in Strom umgewandelt werden soll, so die Idee des Clean-Techs.