SynBiotic SE: Plant kanadisches Zweitlisting



München, 07. Oktober 2021 - Das an den Börsen Frankfurt und Düsseldorf gelistete Cannabis-Unternehmen SynBiotic SE (ISIN: DE000A2LQ777 / WKN: A2LQ77) plant ein Listing an der kanadischen NEO Exchange in Toronto. Verwaltungsrat und Geschäftsführender Direktor haben heute einen entsprechenden Beschluss gefasst. SynBiotic erwartet sich vom kanadischen Listing vor allem einen erleichterten Zugang zu Fachinvestoren. An der NEO Exchange befinden sich viele vergleichbare Peer-Group Unternehmen wie Tilray, Canopy Growth oder Cronos Group.

Über die SynBiotic SE

Die SynBiotic SE ist eines der ersten, deutschen börsengelisteten Cannabis-Unternehmen und verfolgt einen auf die EU fokussierten Buy & Build Investmentansatz. Das Kerngeschäft des Plattform-Unternehmens ist die Erforschung und Entwicklung neuer, auf Cannabinoid und Terpen basierende Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Darüber hinaus beschäftigt sich die Plattform mit der Produktion verschiedenster Cannabinoide und entwickelt und vertreibt Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel sowie Kosmetikprodukte unter eigenen Marken.