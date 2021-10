Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Deutsche Post ziehen an - Erhöht Ausblick erneut Eine erneute Prognoseerhöhung hat am Donnerstag die Aktien der Deutschen Post DE0005552004> angetrieben. Die Papiere des Logistikkonzerns zogen um bis zu 3,7 Prozent an und lagen zuletzt noch rund 2 Prozent im Plus bei 54,24 Euro. Der deutsche …