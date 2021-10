Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX - Abwärtstrend weiter intakt An der Lage hat sich trotz des Kursanstiegs nichts geändert. Der Abwärtstrend ist weiter klar intakt, so dass im Bereich des 10er-EMA mit einem neuen Verlaufshoch und in der Folge mit einer weiteren Abwärtsbewegung gerechnet werden muss. Dabei …