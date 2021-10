Uniper streicht Ingenieurssparte zusammen - erheblicher Personalabbau

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Uniper will seine Ingenieurssparte mit 1100 Mitarbeitenden drastisch verkleinern. Die Umstrukturierung werde mit "einem erheblichen Personalabbau einschließlich der Trennung von einzelnen Geschäftsaktivitäten verbunden" sein, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Insgesamt hat Uniper 11 000 Beschäftigte.

Die Gewerkschaften Verdi und IG BCE sprachen von einem Kahlschlag. Allein in Gelsenkirchen seien weit mehr als 600 Arbeitsplätze direkt betroffen. Darüber hinaus sollten weitere zahlreiche Jobs in Auslandsgesellschaften und in Zulieferbereichen gestrichen werden. Ein Uniper-Sprecher sagte, von den 1100 Mitarbeitern könnten etwa zwei Drittel von Schließungen oder einem Verkauf betroffen sein.