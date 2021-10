Nach den Betrugsvorwürfen des Shortsellers Fraser Perring hat die Berliner Immobilien-Holding Adler Group Stellung bezogen. Der Aktienkurs erholte sich am Donnerstag.

In einer Mitteilung schreibt das Unternehmen: "Ein zentraler Vorwurf lautet, dass die von Adler in ihren Bilanzen angesetzten Immobilienwerte überhöht seien. Dies ist nachweislich falsch. Die angesetzten Immobilienwerte wurden von unabhängigen, marktführenden Immobilienbewertern ermittelt und von finanzierenden Banken selbstständig überprüft." Das Unternehmen kündigte außerdem eine ausführliche Replik auf die Anschuldigungen an.

Perring und sein Unternehmen Viceroy Research, das mit Short-Positionen auf einen Fall der Adler-Aktie wettet, hatten in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie schwere Vorwürfe gegen die im S-DAX gelistete Adler Group erhoben. Die Aktie brach im Vergleich zum Wochenstart um mehr als 30 Prozent ein. Im Forum von wallstreet:online gehören die Papiere der Adler Group aktuell zu den Meistdiskutierten. Am Donnerstag erholte sich die Aktie deutlich und lag am Nachmittag rund 15 Prozent im Plus.