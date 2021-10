BioNTech: Notfallzulassung für Kinder beantragt. Aktienkurs explodiert!

Endlich wieder gute Nachrichten von BioNTech. Wie BioNTech-Partner Pfizer soeben twitterte, hat man bei der US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag auf Notfallzulassung für den Impfstoff für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gestellt. Denn die Studienergebnisse der insgesamt 2268 teilnehmenden Kinder haben sehr vielversprechende Ergebnisse geliefert. Der Aktienkurs zieht nach dieser Nachricht kräftig an…

BioNTech verzeichnet an der Nasdaq aktuell ein sattes Plus von fast vier Prozent und schiebt sich wieder bis auf 245 US-Dollar nach oben. Nach den heftigen Verlusten der vergangenen 14 Tage dürfte das Balsam auf die Seelen der Anleger sein. Denn obwohl sich am unternehmerischen Umfeld für den Impfspezialisten nichts verändert hat, war die Aktie massiv nach unten durchgereicht worden. Das könnte sich jetzt ändern…

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

