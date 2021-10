Knuspr erweitert kulinarisches Angebot und führt ab sofort Shop-Kategorie mit original italienischen Produkten ein (FOTO)

Garching (ots) - Knuspr, der neue Online-Lebensmittelhändler in Deutschland,

erweitert sein Sortiment, um die gestiegenen Wünsche seiner Kunden nach regional

und handwerklich produzierten hochwertigen Premium-Lebensmitteln noch besser zu

bedienen. Neben der exklusiven Kooperation mit Marks & Spencer Food, den

attraktiven Marken Alnatura und Feinkost Käfer sowie den Produkten regionaler

Anbieter, bringt Knuspr nun eine große exklusive Auswahl italienischer

Spezialitäten auf den Markt, die in der Shop-Kategorie "Italia" zu finden sind.



Das abwechslungsreiche Vollsortiment des neuen E-Food Anbieters in München

umfasst aktuell rund 10.000 Artikel und wird in den folgenden Monaten konsequent

ausgeweitet. Um den Kundenanspruch künftig noch besser zu bedienen, wird das

Sortiment aktuell um hochwertige Produkte aus Italien ergänzt, wie Jan Gerlach,

Commercial Director bei Knuspr, erklärt:







regional und handwerklich produziert werden, interessiert. Daher haben wir uns

entschieden, eine neue besondere Shop-Kategorie einzuführen: Italia! Hierfür

haben wir begonnen, mit Familienbetrieben aus Italien zusammenzuarbeiten. Hinter

der Produktion unseres italienischen Sortiments verbergen sich erstaunliche

Unternehmensgeschichten, darunter auch solche, in denen die Produkte von der

vierten Generation hergestellt werden. Mit unserem Angebot bedienen wir nicht

nur den wachsenden Kundenanspruch, sondern können gleichzeitig auch kleine

Produzenten und Betriebe unterstützen."



Die Kunden können sich auf ein breites Sortiment regionaler, handwerklich

hergestellter Familienprodukte zu erschwinglichen Preisen sowie auf italienische

Feinkost-Spezialitäten freuen. Das exklusiv ausgewählte italienische Sortiment

von Knuspr umfasst rund 500 Qualitätsprodukte wie Käse (darunter Burrata,

Parmigiano Reggiano), Fleisch (u.a. Suino Nero Filetsteaks, Prosciutto,

Salsiccia), Wein, Olivenöl und traditionelle italienische Pasta. Zu den

Herstellern zählen Monograno Felicetti, Morelli, Simonini, Caseificio Olanda

Riccardo, Boselli, Fratelli Pinna, Fusero, Ponte Reale oder BioOrto.



Die meisten Produkte sind mit dem Qualitätsmerkmal und der Prüfungsordnung

DOP/IGP gekennzeichnet.



"Ein wirklich authentisches italienisches Erlebnis erfordert eine breite Auswahl

von Produkten in der Küche. Unser Sortiment stellt sicher, dass unsere Kunden

die gleichen Rezepte kreieren können wie in einer italienischen Trattoria,

während wir gleichzeitig kleinere Familienbetriebe unterstützen. Direkte

die gleichen Rezepte kreieren können wie in einer italienischen Trattoria,

während wir gleichzeitig kleinere Familienbetriebe unterstützen. Direkte

Beschaffung bedeutet eine kürzere, effizientere und nachhaltigere Lieferkette",







