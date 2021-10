Die m:access-notierte Deutsche Fachmarkt AG, kurz Defama, meldet den Zukauf einer Immobilie in Barsinghausen bei Hannover für 1,4 Millionen Euro. Der Kaufpreis entspreche dem 11-fachen der Jahresnettomiete, so Defama. Die 900 Quadratmeter Fläche seien an Rossmann und eine Fahrschule vermietet, meldet das Berliner Unternehmen am Donnerstag.Zudem meldet die Gesellschaft eine Reihe von Neu- und Anschlussvermietungen. So habe man in ...