Fisher Investments von DiversityQ zum Women in Asset Management USA's Employer of the Year ernannt

CAMAS, Washington, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments — die in den USA ansässige Muttergesellschaft von Grüner Fisher Investments— wurde von DiversityQ bei den dritten jährlichen Women in Asset Management USA Awards zum „Arbeitgeber des Jahres" gekürt. DiversityQ von Bonhill Group PLC setzt sich für Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz ein, um Unternehmenskulturen zu schaffen, in denen jede und jeder gehört und respektiert wird. Mit der Auszeichnung von Fisher Investments hob DiversityQ das Ziel des Unternehmens hervor, „Leitlinien und Chance für die Karriereentwicklung bereitzustellen und außerordentlich hohes Gewicht auf Investitionen in die Zukunft seiner Talente zu legen." Es ist das erklärte Ziel von Fisher Investments, diese Leitlinien auf globaler Ebene einzuhalten, wovon Grüner Fisher Investments durch die Einbindung in den globalen Fisher-Konzern ebenso profitieren kann.

„Es ist eine unglaubliche Ehre, bei den diesjährigen Women in Asset Management USA Awards die Auszeichnung Arbeitgeber des Jahres erhalten zu haben," sagte Damian Ornani, CEO von Fisher Investments. „Das ist eine großartige Anerkennung unseres ständigen Engagements für die Förderung einer gesunden und bereichernden Arbeitsplatzkultur, die all unsere Mitarbeitenden und ihren anhaltenden Erfolg unterstützt."

Jill Hitchcock, Senior Executive Vice President der Private Client Group von Fisher Investments, fügte hinzu: „Wir waren schon immer davon überzeugt, dass eine diverse, inklusive Belegschaft zu unseren wertvollsten Vermögenswerten gehört. Denn sie ermöglicht uns, einen erstklassigen Kundenservice zu leisten und erfolgreich unsere Mission zu erfüllen, mehr Kunden weltweit zu unterstützen."

Die Auszeichnung Women in Asset Management USA's Employer of the Year würdigt Unternehmen, die große Anstrengungen unternehmen, um eine diverse Belegschaft einzustellen und zu halten. Vierzehn unabhängige Branchenjuroren beurteilten zahlreiche zu berücksichtigende Faktoren. Hierzu gehörten:

Berufliche Weiterbildung und Aufstiegschancen

Programme zur Verbesserung des Wohlbefindens von Mitarbeitenden

Bemühungen um die Schaffung eines diverseren und inklusiveren Arbeitsumfelds

Naj Srinivas, Senior Vice President of Corporate Communications und Head of Diversity & Inclusion von Fisher Investments, sagte: „Eine langjährige Komponente unserer Kultur ist es, Humankapital von innen heraus zu entwickeln, indem wir in einzelne Mitarbeitende investieren und die Breite und Tiefe ihrer Fähigkeiten ausbauen. Wir werden immer daran arbeiten, ein Umfeld zu fördern, in dem alle Mitarbeitenden das Gefühl haben können, dass sie dazugehören und eine erfüllende, lebenslange berufliche Laufbahn aufbauen können."