Deutsche Post DHL kündigt höhere Prognose an - erste Eckdaten für Q3

Die Deutsche Post DHL kündigt eine Anhebung der Prognosen für den Gewinn vor Zinsen und Steuern sowie den Free Cashflow des laufenden Jahres an. Hintergrund sei eine dynamische Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2021, so das Bonner Unternehmen am Donnerstag. Auch die Erwartungen für 2023 sollen erhöht werden. Konkrete Zahlen zu dem neuen Prognosen will man zusammen mit dem Quartalsbericht am 4. November ...