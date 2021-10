Erneuerbarer Strom und alternative Fuels sind kein Gegensatz / Kommentar zur neuen dena-Leitstudie

Hamburg (ots) - In ihrer heute vorgestellten Leitstudie zeigt die DeutscheEnergie-Agentur (dena) Wege in eine klimaneutrale Gesellschaft auf. Dabei wirdklar: Wir benötigen hierzulande deutlich mehr erneuerbare Energie - sowohlgrünen Strom als auch Wasserstoff und alternative flüssige Kraft- undBrennstoffe. Umso wichtiger ist es, dass die Politik nun schnell angemesseneRahmenbedingungen für den Markthochlauf erneuerbarer Fuels schafft. Darauf weistdas Institut für Wärme und Mobilität (IWO) hin, das sich als einer von mehr als70 Projektpartnern an der Studie beteiligt hat."Auch wenn wir nicht jede einzelne Annahme im Gutachten teilen: Die neue Studieist ein wichtiger Beitrag zur Debatte um die Ausgestaltung der Energiewende. Siemacht deutlich, dass der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung und dieAusweitung direktelektrischer Anwendungen nicht im Gegensatz stehen zum Einsatzalternativer Fuels. Im Gegenteil: Um die Klimaziele zu erreichen, sind selbstbei den aus unserer Sicht sehr optimistischen Annahmen zur Elektrifizierungsubstanzielle Mengen erneuerbarer flüssiger Kraft- und Brennstoffe erforderlich- auch im Gebäude- und Verkehrssektor", erklärt IWO-Geschäftsführer AdrianWillig. "Die dena-Leitstudie kommt auch zu dem Ergebnis, dass Deutschland überdas Jahr 2045 hinaus Energieimportland bleiben wird. Dabei geht es insbesondereauch um den Import von alternativen Fuels wie grünem Wasserstoff und seinenFolgeprodukten."Jetzt Weichenstellungen vornehmenEntscheidend sei es, jetzt endlich entsprechende Weichenstellungen vorzunehmen."Wir brauchen mehr erneuerbare Energie - so viel und so schnell wie möglich. ImHinblick auf alternative Fuels sollte die künftige Bundesregierung daherRahmenbedingungen schaffen, die einen Markthochlauf im industriellen Maßstabermöglichen. Treibhausgasarme und -neutrale Kraftstoffe sollten künftig zumBeispiel gar nicht mehr oder zumindest deutlich geringer besteuert werden alsfossile Kraftstoffe, so wie es der Vorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitungder EU-Energiesteuer-Richtlinie vorsieht. Dies wäre ein wichtiger Schritt fürden Markthochlauf. Darüber hinaus ist eine Stärkung geeigneterAusschreibungsprogramme wie zum Beispiel H2 Global erforderlich, um dienotwendigen Investitionen in die Herstellung synthetischer Kraftstoffe auchinternational anzureizen", so Willig.Pressekontakt:Institut für Wärme und Mobilität e. V. (IWO)Rainer Diederichs (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)Süderstraße 73 a, 20097 HamburgTel +49 40 235113-884Fax +49 40 235113-29mailto:presse@iwo.de; http://www.zukunftsheizen.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/57722/5040655OTS: IWO Institut für Wärme und Mobilität e.V.