Nel ASA: Das neue Kursziel hat es in sich! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.10.2021, 17:35 | | 0 07.10.2021, 17:35 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Nel ASA mehrten sich in den vergangenen Tagen die guten Nachrichten. So meldeten die Norweger gleich drei neue Aufträge. Heute zieht endlich auch wieder der Aktienkurs an, sodass Nel den Rutsch auf ein neues Jahrestief noch abwenden konnte. Angesichts dieser positiven Nachrichten meldet sich nun die Royal Bank of Scotland zu Wort mit einer neuen Einschätzung zu der Aktie… In der neuesten Studie bewertet Analyst Erwan Kerouredan Nel ASA mit “outperform”. Im Vorfeld auf die Quartalsergebnisse, die vermutlich Ende Oktober veröffentlicht werden, hatte der Experte seine Einschätzung angepasst. Das neue Kursziel liegt nun bei 25 norwegischen Kronen. Das wäre ausgehend vom gestrigen Schlusskurs ein Potenzial von rund 100 Prozent! Fazit: Ist die langfristige Perspektive von Nel ASA wirklich so überragend? Wir haben das Unternehmen ebenfalls analysiert und Chancen, aber auch Risiken, herausgearbeitet. Die Ergebnisse haben wir für Sie in einem eBook zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenfrei herunterladen können. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

