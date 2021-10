Kräftiger Kursanstieg bei BioNTech! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.10.2021, 17:32 | | 0 07.10.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Grund zum Feiern haben heute alle BioNTech-Aktionäre. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund fünf Prozent im Plus. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken. Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Diese Grenze ist bei 198,05 EUR zu finden. Die Spannung bei BioNTech ist also auf dem Siedepunkt. Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen. Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Schließlich steht dieser Indikator bei 205,07 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen. Fazit: Diese BioNTech-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen können.

0 Autor abonnieren

Disclaimer