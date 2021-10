NeXR Technologies SE: Virtuelle Roadshow / Webkonferenz am 13. Oktober 2021

NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) präsentiert die aktuellen Entwicklungen und Visionen des Unternehmens anlässlich der anstehenden Kapitalerhöhung in der virtuellen Roadshow der BankM AG am 13. Oktober um 14:00 Uhr MESZ. Markus Peuler, CEO und Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE, wird die neuesten Produktinnovationen des Unternehmens für Fitness, Virtual Fitting und Virtual Events vorstellen.

H&M-Kund*innen können sich vom 14. Oktober bis 6. November 2021 in zentral gelegenen H&M-Filialen in Berlin und Hamburg kostenfrei für die Erstellung eines persönlichen Avatars, eines digitalen Zwillings, mit ihren exakten Körpermaßen in einem Fusion III Körperscanner von NeXR scannen lassen. Mit der innovativen Avatar.Cloud-App von NeXR Technologies können Kund*innen dann die passenden Styles von rund 30 Kleidungstücken der neuen H&M-Kollektion am eigenen Avatar anprobieren.



Interessierte Aktionäre und professionelle Anleger können sich kostenfrei für die Webkonferenz unter dem folgenden Link bei der BankM anmelden:

https://www.anmelden.org/bankm-nexr/



Weitere Informationen zu NeXR Technologies finden Sie im aktuellen Vorstandsinterview der Börsen Radio Network AG mit CEO Markus Peuler unter https://www.nexr-technologies.com/de/investor-relations/.



NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) ein börsennotiertes Technologieunternehmen aus Berlin entwickelt B2B-Lösungen auf Basis von Extended Reality (XR) Technologie. Im Mittelpunkt der Unternehmensvision steht die Verwirklichung einer auf der umfassenden Nutzung von lebensechten 3D-Avataren, so genannten digitalen Zwillingen, basierten Wirtschaft. NeXR Technologies erschafft entsprechende Avatare durch das Scannen von Personen und die damit verbundene Ermittlung präziser Körpermaße, Oberflächenstrukturen und Bewegungen. Basierend auf den beiden selbst entwickelten Plattformen Avatar.Cloud und Event.Cloud bietet NeXR Technologies seinen Partnern innovative Unternehmenslösungen für unterschiedliche Problemstellungen. Avatar.Cloud bietet präzise Body Measurement- und Imaging-Lösungen für Anwendungen im Fitness-Tracking und Virtual Fitting. Event.Cloud integriert Avatare über ein eigenes virtuelles Produktionsstudio unter Verwendung der Unreal Engine in Virtual-Reality-Umgebungen. So können interaktive Live-Events wie virtuelle Konzerte oder Bildungsformate in wirklicher Virtual Reality sowie auf Streaming-Plattformen wie Twitch und Youtube gestreamt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.