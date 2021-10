Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.250,86 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Fast alle Werte standen im Plus. Im US-Schuldenstreit haben sich Demokraten und Republikaner auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze bis Anfang Dezember geeinigt und damit die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit des Staates vorübergehend abwendet, was an den Märkten gut ankam. An der Spitze der Kursliste standen die Werte von der Deutschen Bank mit über vier Prozent im Plus, direkt vor denen von Continental und Daimler. Am Listenende rangierten entgegen dem Trend im Minus die Papiere von Sartorius und RWE und Eon.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1566 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8646 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.759 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,90 Euro pro Gramm.