DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

adesso SE startet Barkapitalerhöhung um bis zu 309.679 neue Aktien (circa 5 % des Grundkapitals)

Der Vorstand der adesso SE (die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Finanzierung des weiteren Wachstums durchzuführen.

Die adesso SE beabsichtigt das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 6.193.593,00 durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 2018 um bis zu EUR 309.679,00 auf bis zu EUR 6.503.272,00 zu erhöhen. Hierfür plant die adesso SE, bis zu 309.679 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR auszugeben.

Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird auf Basis eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated-Bookbuilding") ermittelt. Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen voraussichtlich am 12.10.2021 prospektfrei zum Handel am regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 13.10.2021. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für den 13.10.2021 vorgesehen. Die Gesellschaft wird einer Lock-up-Verpflichtung von 180 Tagen unterliegen, das heißt einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Die Lock-up-Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.