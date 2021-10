Im Hoch markierte die Snowflake-Aktie bei 429,00 US-Dollar im Dezember 2020 ihren bisherigen Rekordstand und ging anschließend in eine Korrektur bis Mitte Mai auf 184,71 US-Dollar über. Nur wenig später sprangen die Kursnotierungen wieder an, konnten sich aber eine Weile lang nicht über die Hürde von 260,00 US-Dollar hinwegzusetzen. Nach einem erfolgreichen Ausbruch Ende des Sommers kam es zu einer Auflösung einer inversen SKS-Formation und eines Kursanstiegs an die zentrale Hürde von 327,41 US-Dollar. Nach einem zwischengeschalteten Pullback in den letzten Wochen zurück auf den EMA 50 greifen Bullen schon wieder an.

Es geht auch anders

Noch hält sich die Snowflake-Aktie innerhalb ihrer Handelsspanne der letzten zwei Monate auf, ein Wochenschlusskurs oberhalb von 327,41 US-Dollar könnte allerdings einen größeren Boden aus diesem Jahr abschließen und Aufwärtspotenzial zunächst an 359,55 US-Dollar freisetzen. Weitere potenzielle Zielmarken befinden sich bei 392,64 US-Dollar und den Rekordständen aus Ende 2020. Ein Kursrutsch unter die Oktobertiefs von 290,01 US-Dollar dürfte dagegen zu einem erneuten Test des EMA 200 und der einstigen Nackenlinie der inversen SKS-Formation um 268,91 US-Dollar führen.