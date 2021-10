Neue dena-Leitstudie "Aufbruch Klimaneutralität" / Klimapolitik first - Turbo für die energetische Gebäudesanierung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Wie kann Deutschland seine ambitionierten Klimaschutzzieleerreichen? Neue Antworten auf diese Frage liefert die Leitstudie "AufbruchKlimaneutralität" der Deutschen Energie-Agentur (dena). Mehr als ein Jahr hatdie Bundesagentur mit wissenschaftlichen Instituten, Unternehmen undOrganisationen an den Szenarien und Empfehlungen gearbeitet. Als Vertretung derBranchen Glas, Fenster, Fassade, Sonnenschutz und Gebäudeautomation war dieRepräsentanz Transparente Gebäudehülle (RTG) beteiligt und hat insbesondere dieZukunft des Gebäudesektors mit diskutiert. Thomas Drinkuth, Leiter derRepräsentanz dazu: "Die Botschaft der Studie an die Politik kommt genau zurrichtigen Zeit und lautet vereinfacht: "Klimapolitik first". Das für 2045gesetzte Ziel der Klimaneutralität ist erreichbar - wenn die nächste Regierungvom Start weg einen konsequenten Kurs darauf setzt. Das gilt für allePolitikfelder, insbesondere für den Gebäudesektor. Unsere Branchen sind bereit,sowohl die energetische Modernisierung der Gebäude als auch deren Anpassung anden Klimawandel auf ein neues Level zu bringen."Mit etwa 30 Prozent der Treibhausgasemissionen ist der Gebäudebereich einer derSchlüsselsektoren für den Klimaschutz und steht vor einem tiefgreifenden Wandel.Die notwendige energetische Sanierung des Bestands benötigt hohe Investitionen,die bisher von Eigentümern oftmals hinausgezögert werden. Eine seit Jahren beietwa einem Prozent stagnierende Sanierungsrate der Gebäudehülle ist die Folge.Die Studienergebnisse zeigen, dass wirksamer Klimaschutz nur mit einerkurzfristigen Steigerung der Sanierungsrate auf knapp zwei Prozent gelingenkann. Eine Aufgabe, die der kommenden Regierung einiges abverlangen wird."Politisch bedeutet das: Die nächste Regierung sollte die zuletzt sehrerfolgreichen Förderprogramme unbedingt auf hohem Niveau fortführen und imBereich der Gebäudehülle sogar weiter verbessern. Denn hier tut sich nochdeutlich zu wenig. Auch eine stärkere Ausrichtung der Förderung auf das Ziel"Klimaneutralität" ist nötig", kommentiert Drinkuth. Zudem empfiehlt die Studie,erstmals Mindestanforderungen an die Energieeffizienz der schlechtesten Gebäudeeinzuführen. Eine Maßnahme, die auch die RTG für geboten hält. "Schon für dasJahr 2030 hat die Bundesregierung für den Gebäudesektor eine CO2-Reduktion von44 Prozent ins Klimaschutzgesetz geschrieben. Das wird nur klappen, wenn diePolitik die Gebäude in den schlechtesten Effizienzklassen jetzt verpflichtet,