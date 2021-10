BioNTech-Hammer. Jetzt startet die Aktie endlich wieder durch!

Endlich mal wieder gute Nachrichten vom Impfstoff-Spezialisten BioNTech. So twitterte US-Partner Pfizer vor wenigen Minuten, dass man soeben einen Antrag auf Notfallzulassung des Impfstoffs bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen gestellt hat. Mit einer Entscheidung wird am 26. Oktober gerechnet. Der Aktienkurs honoriert diese Nachricht mit kräftigen Zugewinnen.

Denn die Aktie klettert heute an der Nasdaq um fast vier Prozent auf aktuell 245 US-Dollar. Sah es gestern Abend noch so aus, als rutsche BioNTech auf ein neues Zehn-Wochen-Tief unterhalb von 230 US-Dollar, verhilft diese Nachricht dem Kurs also zu einem Comeback. Die nächsten Stunden versprechen damit absolute Hochspannung. Denn aus solch einem Startschuss kann sich gerade bei substanzstarken Aktien sehr schnell mehr entwickeln…

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

