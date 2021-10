Nel ASA: Experten sehen 100 Prozent Kurspotenzial! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.10.2021, 18:48 | | 37 0 07.10.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Für Nel ASA-Aktionäre gab es in den vergangenen Monaten wenig Grund zur Freude, so sehr hat der Konzern die Nerven der Anleger strapaziert. Doch nun macht das Unternehmen seit einigen Tagen wieder vermehrt positive Schlagzeilen. So vermeldet der norwegische Elektrolysespezialist beinahe täglich neue Auftragseingänge, womit sich jetzt laut Experten neue Gewinnchancen ergeben. Und zwar von 100 Prozent! Denn soeben hat die Royal Bank of Scotland ihre Einschätzung zu Nel ASA überarbeitet und eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Der absolute Hammer ist allerdings das ausgegebene Kursziel. Schließlich sieht Analyst Erwan Kerouredan die Aktie erst bei einem Kurs von 25 norwegischen Kronen fair bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 12,40 NOK (1,26 Euro). Ein Anstieg auf 25 NOK würde also mal eben eine Verdopplung bedeuten. Nach den Abschlägen der vergangenen acht Monate nur schwer vorstellbar, angesichts der gigantischen Perspektive des Wasserstoffbereichs aber sehr wohl… Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Auch die Experten sind optimistisch. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Bewertung korrigiert und die Aktie nach oben schießt. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

