TerraPay ernennt Deepak Bhutra zum President of Business Development and Strategy - Payments

DEN HAAG, Niederlande, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- In einem strategischen Schritt zur Stärkung des Zahlungslösungsgeschäfts gab TerraPay, ein globales Zahlungsinfrastrukturunternehmen, heute die Ernennung von Herrn Deepak Bhutra zum President of Business Development and Strategy - Payments bekannt. Deepak verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte reicher Branchenerfahrung in verschiedenen Unternehmen, denen er durch die Entwicklung innovativer Geschäftsstrategien beim Aufbau ihrer Geschäfte und bei der Sicherung ihrer Zukunftsfähigkeit hilft.

In seiner neuen Rolle wird sich Deepak auf den Ausbau des TerraPay-Zahlungsverkehrsbereichs konzentrieren und dessen Wachstum vorantreiben. Seine umfassende Branchenkenntnis und sein Fachwissen werden ihm dabei helfen, das Wertangebot von TerraPay zu verbessern, indem er den bemerkenswerten Geschäftszweig um Zahlungsmöglichkeiten erweitert. Dies stärkt die Glaubwürdigkeit von TerraPay und das Vertrauen der wichtigsten Partner. Im Laufe der Jahre hat Deepak eine Affinität zu Zahlungspraktiken im gesamten Spektrum entwickelt. Er hat mit wichtigen Technologieverarbeitungsunternehmen wie FIS, First Data, Worldline und Mastercard zusammengearbeitet. Deepak hat seine Führungsqualitäten auch während seiner Zeit bei JP Morgan und India Tranasact Services als VP bzw. CEO unter Beweis gestellt. Im Jahr 2017 gründete er außerdem Dazzlepay Payment Processing Pvt Ltd.