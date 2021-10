FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Übernahme der Aareal Bank hat die Anleger des Immobilienfinanzierers am Donnerstag in Euphorie versetzt. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg am Nachmittag aus informierten Kreisen über ein mögliches Kaufangebot zogen die Aktien zunächst etwas an. Dann wurden erst einmal 45 Minuten lang nicht gehandelt. Schließlich aber schnellten die Anteilsscheine dann in wenigen Minuten um knapp 27 Prozent auf 29,90 Euro in die Höhe.

Damit hatten die Papiere mit einem Schlag ihre coronabedingten Kursverluste wieder aufgeholt. So viel gekostet hatten die Anteilscheine zuletzt kurz vor der Eskalation der Pandemie an den Finanzmärkten Ende Februar letzten Jahres.