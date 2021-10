Crown Bioscience führt „3D Ex Vivo Patient Tissue Platform“ ein, um die Vorhersagbarkeit des Ansprechens auf immunonkologische Wirkstoffkandidaten zu verbessern

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences und führender Anbieter translationaler Dienstleistungen, die biopharmazeutische Unternehmen bei der Beschleunigung neuer Arzneimittelentwicklungsprogramme unterstützen, gab heute die Einführung seiner „3D Ex Vivo Patient Tissue Platform“ bekannt. Anhand von frisch entnommenem Tumormaterial von Patienten kann dieser neue Service die durch Onkologie- und Immunonkologie-Medikamente induzierte Tumorabtötung und die endogene Immunzellproliferation in einem Hochdurchsatzformat präzise messen. Die Forscher präsentieren Daten zu der neuen Plattform auf der diesjährigen AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics, die vom 7. bis 10. Oktober 2021 stattfindet.

Die firmeneigene Technologie, die am kürzlich erworbenen Standort von Crown Bioscience in Leiden (Niederlande) entwickelt wurde (früher bekannt als OcellO B.V.), zielt auf eine Verbesserung der klinischen Erfolgsquoten ab. Dazu werden die Tumorproben mit der höchsten Patientenrelevanz verwendet, um das Ansprechen des Tumors auf potenzielle Arzneimittelkandidaten besser vorherzusagen.