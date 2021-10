Nel ASA: Analyst spricht ernsthaft von Kursverdopplung! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.10.2021, 19:48 | | 18 0 07.10.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Nel ASA geht es derzeit hoch her. Der Auftragseingang mit drei neuen Aufträgen aus Schottland, Schweden und erstmals auch Frankreich macht Lust auf mehr. Natürlich reicht das noch nicht, damit die Norweger schwarze Zahlen schreiben. Doch es zeigt, wie viel Potenzial in dem Unternehmen steckt. Das haben auch die Experten der Royal Bank of Scotland in ihrer neuesten Studie erkannt… So bewertet der zuständige Analyst das Unternehmen mit „outperform“ und gibt ein Kursziel von 25 norwegischen Kronen aus. Das wäre ein Potenzial von 100 Prozent! Zuletzt hatte der Aktienkurs eine echte Zitterpartie hinter sich. Denn im Verlauf der Woche setzte Nel kurzzeitig bis auf die Marke von 12 Kronen bzw. 1,20 Euro zurück, konnte diese Jahrestiefs aber stets erfolgreich verteidigen. Wichtig wäre, dass dieser Bereich nicht unterboten wird. Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Auch die Experten sind optimistisch. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Bewertung korrigiert und die Aktie nach oben schießt. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

