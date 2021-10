frog erweitert weltweites Leistungsangebot für Marken und Unternehmen

München (ots) -



- Gemeinsam mit Capgemini Invent zählt das frog Team rund 2000 Expertinnen und

Experten in den Bereichen Technologie, Datenwissenschaften, Beratung und

Strategie

- Das globale Netzwerk wächst auf 35 Design- und Innovations-Studios sowie

Standorte an



http://www.frogdesign.com , eine der weltweit führenden Kreativberatungen

deutschen Ursprungs und Teil von Capgemini Invent erweitert sein

Leistungsspektrum. Mit dem neuen Portfolio stärkt frog führende Marken sowie

Unternehmen dabei, kundenzentrierte Transformation zu orchestrieren und ihr

Wachstum zu fördern. Bereits Mitte des Jahres wurde frog Teil der

Capgemini-Invent-Familie (https://www.capgemini.com/de-de/news/capgemini-invent-

baut-strategie-technologie-design-expertise-aus/) und umfasst damit ein deutlich

breiteres Team mit Kompetenzen in Design, kreativem Consulting und disruptiver

Innovation. Mit der neuen Aufstellung erweitert frog nicht nur seine

Dienstleistungen, sondern baut auch die Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien

deutlich aus.







Invent[1]. Mit den gebündelten Kräften können Unternehmen noch besser dabei

unterstützt werden, Markeninteraktionen wie auch die Customer Experience über

alle Touchpoints hinweg zu verbessern. frog stellt seine Leistungen im Bereich

Kreativität, Strategie, Design und Daten Kunden weltweit zur Verfügung.



Um die wichtigsten Herausforderungen führender Unternehmen und Wirtschaftszweige

zu meistern, ruft frog die Serie Chief Challenges

(http://www.frogdesign.com/insights/chief-challenges) ins Leben - eine

kuratierte Mischung aus Videos, Podcasts, Studien und Visualisierungen, die

speziell auf die Zielgruppe der CMOs und Chief Experience Officers zugeschnitten

ist. In Kürze wird frog auch das Format 'Make Your Mark'

(https://www.frogdesign.com/make-your-mark) starten, das diese Vision anhand

individueller Erfolgsgeschichten greifbar macht.



"frog begleitet Unternehmen in unterschiedlichen Industrien dabei,

kundenzentrierte Erlebnisse zu gestalten und neue Geschäftsmodelle zu

erschließen - unter konsequenter Nutzung von Daten und Technologie", so

Christina Schehl, Vice President und Head of frog Deutschland, Part of Capgemini

Invent. "Mit frog führen wir multi-disziplinäre Kompetenzen von Expertinnen und

Experten in den Bereichen Strategie, Design, Daten sowie Technologie zusammen,

um für unsere Kunden nachhaltiges Wachstum zu generieren."



"frog steht im Ursprung der Marke für Kreativität und Design aus Deutschland.

Nach dem weltweiten Siegeszug freut es mich, dass wir eine der führenden Seite 2 ► Seite 1 von 2



In der neuen Aufstellung profitiert frog von der Expertise von CapgeminiInvent[1]. Mit den gebündelten Kräften können Unternehmen noch besser dabeiunterstützt werden, Markeninteraktionen wie auch die Customer Experience überalle Touchpoints hinweg zu verbessern. frog stellt seine Leistungen im BereichKreativität, Strategie, Design und Daten Kunden weltweit zur Verfügung.Um die wichtigsten Herausforderungen führender Unternehmen und Wirtschaftszweigezu meistern, ruft frog die Serie Chief Challenges(http://www.frogdesign.com/insights/chief-challenges) ins Leben - einekuratierte Mischung aus Videos, Podcasts, Studien und Visualisierungen, diespeziell auf die Zielgruppe der CMOs und Chief Experience Officers zugeschnittenist. In Kürze wird frog auch das Format 'Make Your Mark'(https://www.frogdesign.com/make-your-mark) starten, das diese Vision anhandindividueller Erfolgsgeschichten greifbar macht."frog begleitet Unternehmen in unterschiedlichen Industrien dabei,kundenzentrierte Erlebnisse zu gestalten und neue Geschäftsmodelle zuerschließen - unter konsequenter Nutzung von Daten und Technologie", soChristina Schehl, Vice President und Head of frog Deutschland, Part of CapgeminiInvent. "Mit frog führen wir multi-disziplinäre Kompetenzen von Expertinnen undExperten in den Bereichen Strategie, Design, Daten sowie Technologie zusammen,um für unsere Kunden nachhaltiges Wachstum zu generieren.""frog steht im Ursprung der Marke für Kreativität und Design aus Deutschland.Nach dem weltweiten Siegeszug freut es mich, dass wir eine der führenden