OneD Battery Sciences eröffnet SINANODE-Pilotfertigungsanlagen und überwindet Kostenbarriere für Silizium-EV-Batterien

Die neuen Anlagen ermöglichen einfachste, skalierbarste und kostengünstige Siliziumlösung für die Anodenfertigung für Elektrofahrzeuge

PALO ALTO, Kalifornien, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- OneD Battery Sciences , führend in der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge (EV), hat heute bekannt gegeben, mit dem Bau seiner ersten Pilotanlagen in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington begonnen zu haben. Die Anlagen werden es den Herstellern von Elektrofahrzeugen ermöglichen, Silizium-Graphit-Anoden unter Verwendung des patentierten SINANODE-Technologieprozesses von OneD für den Einsatz in ihren zukünftigen fortschrittlichen Lithium-Ionen-Elektrofahrzeugbatterien anzupassen und zu optimieren.