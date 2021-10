RBC stuft DAIMLER AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: DAIMLER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 106

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Autobauer werde im dritten Quartal wegen seiner Bus- und Lkw-Sparte wohl nicht dieselbe Margenentwicklung wie Konkurrent BMW vermelden können, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bereich Automobile aber dürfte im abgelaufenen Quartal gut vom Preisumfeld und Produktmix profitiert haben./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 10:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 10:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.