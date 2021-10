RBC stuft ENEL auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Alexander Wheeler

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Enel mit "Outperform" und einem Kursziel von neun Euro in die Bewertung aufgenommen. Die regulatorischen Risiken im Spanien-Geschäft des italienischen Versorgers seien nach dem jüngsten Kursrutsch inzwischen im Aktienkurs mehr als eingepreist, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem deute ein Medienbericht darauf hin, dass sich die Regulierung günstiger gestalten könnte als noch Mitte September befürchtet./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 11:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 11:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.