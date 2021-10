JEFFERIES stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Benjie Creelan-Sandford

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,4

Kursziel alt: 13,4

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Unicredit vor dem Start der Berichtssaison auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,4 Euro belassen. Man habe sechs sehr überzeugende europäische Unternehmen ausfindig gemacht, die mit ihren Quartalszahlen positiv überraschen könnten, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bankenbranche zähle zu diesen neben BBVA und Societe Generale auch Unicredit./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 10:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 11:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.