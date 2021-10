Korean Air erweitert die Support-Vereinbarung mit Rimini Street auf das gesamte Oracle-Software-Portfolio

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende externe Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass die globale Fluggesellschaft Korean Airlines Co., Ltd. ihre Support-Vereinbarung mit Rimini Street erweitert hat, um das gesamte Portfolio der Oracle-Unternehmenssoftware der Fluggesellschaft abzudecken. Korean Airlines wechselte im Jahr 2019 für seine Oracle-Siebel-Software zunächst vom Anbieter-Support zum Support durch Rimini Street. Aufgrund des Erfolgs dieses Wechsels und der Erfolgsbilanz von Rimini Street bei der Bereitstellung hochqualitativer und reaktionsschneller Support-Services entschied sich Korean Air, den Support für das übrige Oracle-Software-Portfolio, einschließlich Oracle E-Business Suite, Fusion Middleware und Database, bei Rimini Street zu bündeln. Durch den Wechsel zum Support von Rimini Street konnte Korean Air die Wartungskosten für Oracle-Software senken, einen reaktionsschnelleren und effizienteren Support nutzen, die Investitionen in die Oracle-Unternehmenssoftware optimieren und die frei gewordenen Ressourcen für strategische Geschäfts- und Infrastrukturinitiativen einsetzen.

Korean Air Extends Support Agreement with Rimini Street to Cover Entire Oracle Software Portfolio (Photo: Business Wire)

Die Fluggesellschaft bewertet die Softwarewartung des ERP-Anbieters neu und optimiert die Kosten

Die 1969 mit acht Flugzeugen gegründete Korean Air mit Sitz in Seoul ist heute das größte Passagierflugunternehmen in Korea und eine führende globale Fluggesellschaft, die 13 Inlandsrouten bedient und als Gründungsmitglied von SkyTeam – der zweitgrößten Airline-Allianz der Welt mit jährlich mehr als 600 Millionen Passagieren – internationale Flüge zu 107 Städten in 42 Ländern anbietet.

Rimini Street unterstützt die Cloud-Migration

Rimini Street bietet seine mehrfach ausgezeichneten jährlichen Support-Dienstleistungen für Oracle Siebel CRM bereits seit fast zwei Jahren für Korean Air an. Im April 2021 migrierte die Fluggesellschaft ihre Produktivserver für Siebel zu Amazon Web Services und verlängerte die Vereinbarung mit Rimini Street, sodass Rimini Street denselben reaktionsschnellen Jahres-Support für die von AWS gehostete Umgebung anbieten kann, auf den das Unternehmen bereits für seine intern bereitgestellte Software vertraut hatte.