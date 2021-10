The Glen Grant® veranstaltet in Zusammenarbeit mit Rolls Royce ein exklusives Launch Event zur Feier der Dennis Malcolm Anniversary Edition Aged 60 Years

London (ots/PRNewswire) - Bob Kunze-Concewitz, CEO der Campari-Gruppe, führt

durch die exklusive Vorpremiere des begehrten Produkts im Rolls Royce Showroom

in Mayfair und ehrt den renommierten Master Distiller Dennis Malcolm



Heute Abend veranstaltete The Glen Grant, der preisgekrönte Single Malt Scotch

aus Speyside, ein exklusives Event im neuen Rolls Royce Showroom in Mayfair, um

die Einführung eines raffinierten, limitierten 60 Jahre alten Single Malt Scotch

Whiskys zu feiern.





Mit dieser Veröffentlichung wird die sechs Jahrzehnte währende Karriere vonDennis Malcolm, einem der dienstältesten Destillateure Schottlands, gefeiert undgewürdigt. Anwesende wie der Designer Joshua Kane, der CEO von Campari, BobKunze-Concewitz, und der Redakteur von NetJets, Farhad Heydari, hatten dieGelegenheit, eine Kostprobe des seltenen Getränks zu genießen und mit dem MasterDistiller Malcolm selbst anzustoßen.Fast 22.000 Tage und Nächte lang reifte dieser sorgfältig destilliertebernsteinfarbene Malt Whisky auf natürliche Weise in einem handverlesenenOloroso-Sherry-Fass, das am 24. Oktober 1960 abgefüllt wurde - die bis heuteälteste Abfüllung der Brennerei in der 181-jährigen Geschichte der Marke. DieDennis Malcolm 60th Anniversary Edition ist eine äußerst seltene und kostbareFlüssigkeit. Sie ist eine luxuriöse, aromatische Spirituose, die eine Eleganzausstrahlt, die nur mit Zeit und Hingabe erreicht werden kann. Das Ergebnis ist- ganz einfach - ein erhabenes Meisterwerk. Mit nur 360 Dekantern ist diesekomplexe Alchemie von Geist und Zeit ein seltenes Exemplar und ein wirklicheinmaliges Erlebnis.Vor der Verkostung der seltenen, raffinierten 60 Jahre alten Spirituose genossendie Gäste The Glen Grant-Cocktails und naschten Canapes, während sie Drinks purund auf Eis aus der preisgekrönten, weltbekannten The Glen Grant-Kernserie,einschließlich der 15 und 18 Jahre alten Spirituosen, genossen.Der erste der Dekanter (Flasche Nr. 88) wurde letzte Woche während einesbesonderen Dinners im Shanghai St Regis Hotel in China versteigert. Den Zuschlagerhielt Frau Luo Xiaorong, eine Whiskysammlerin aus Chengdu, die 380.000 RMB fürdie Flasche bot und damit den höchsten Preis in der Geschichte von The GlenGrant erzielte."Mit der Einführung der The Glen Grant®? Dennis Malcolm 60th Anniversary Editionfeiern und würdigen wir die Karriere eines wahren schottischen Gentleman undweltweit anerkannten Scotch-Whisky-Handwerkers - eines unerschütterlichenVerfechters der Whisky-Industrie", bemerkte Bob Kunze-Concewitz, CEO der CampariGroup, als Co-Moderator. "Da die Handwerkskunst im Mittelpunkt von The Glen