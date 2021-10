Nasuni schließt drittes Quartal mit Rekordzahlen ab und begrüßt neuen UK- und EMEA-Leiter

Unternehmen steigern ihre Produktivität, senken ihre Kosten und bekämpfen Ransomware mit einem neuen Dateispeichermodell für die Cloud-Ära

BOSTON, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeichern, gab ein rekordverdächtiges 3. Quartal bekannt. Dies geschah vor dem Hintergrund des rekordverdächtigen zweiten Quartals 2021, in dem Nasuni sowohl die Buchungen als auch den Umsatz auf ein neues Allzeithoch steigern konnte. Diese Leistung hat dazu geführt, dass die verwalteten Kapazitäten in den letzten vier Quartalen um mehr als 139 % gestiegen sind. Um dieses schnelle Wachstum weiter zu beschleunigen, gibt Nasuni die Ernennung von Chris Addis zum Vice President of Sales in Großbritannien und EMEA bekannt.