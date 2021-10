Heute sahen wir eine weitere Aufwärtsbewegung, die an den Maitiefs begann. Politische Entspannung sorgte im DAX für die 200-Tagelinie-Eroberung und damit steigende Pegel.

Konsolidierung in den Endzügen beim DAX?

Direkt in der Vorbörse sah man beim DAX eine Aufwärtstendenz. Die 15.000 wurde im Nachthandel schon überschritten und der Index konnte damit sehr zügig die 200-Tagelinie zurückerobern.

Andreas Bernstein skizzierte im Livestream am Morgen die ersten Indikationen für den Deutschen Aktienmarkt. Damit verbunden war der Blick auf den Bitcoin und die allgemeine charttechnische Situation.

Voraussetzung war, dass der DAX sich am Mittwoch auf der Unterseite von seinem Maitief dynamisch abstoßen konnte. Vorbörslich stand dabei das Gap-close zum Dienstag um 15.200 in Aussicht. Dabei entstand eine neue Kurslücke auf der Unterseite, die wir uns heute morgen ausführlich ansahen.

Zudem schauten wir auf den Bitcoin. Der hat sich vom Tief der letzten Wochen um 30 Prozent nach oben bewegt. Getrieben wurde insbesondere die gestrige Bewegung durch das Kursziel von Cathie Wood von 500.000 US-Dollar. Wie realistisch ist das? Dazu gab es auch Stimmen im Markt, die wir genauer ansehen, wobei wir auch die Grauzonen dieser Assetklassen beleuchteten.

Randthema war die Teuerungsrate für alle Verbraucher, die nun auch Bahnreisende trifft – und alle, die Briefe versenden. Das Porto bei der Deutschen Post soll ab Januar auf 85 Cent angehoben werden. Alles nur wegen den Energiepreisen? Hier versprach der sowjetische Präsident Putin Abhilfe durch weitere Erdgaslieferungen.

Der DAX startete damit deutlich fester und konnte sich in einer langen Konsolidierungsphase komplett über der 15.100 halten. Ingmar Königshofen sprach dabei jedoch nur von einer kurzen Erholung, da saisonal der Druck noch einmal zunehmen könnte:

Im Hoch hatten wir bis zum Mittag nicht ganz die Hochs vom Dienstag erreicht, die als Widerstand im Markt gelten. Ingmar Königshofen skizziert den weiteren Verlauf und mögliche Szenarien.

Weiterhin schauten wir auf den Goldpreis und Silberpreis, die beide an Kaufsignalen arbeiten. Denn hier skizziert sich im Chartbild eine sehr spannende Dreiecksformation. Spielt auch bei den Rohstoffen die Saisonalität eine Rolle?

Dritter Agendapunkt im Interview war der Kursrutsch bei Teamviewer. Was steckt hier dahinter und was sagen die Analysten zur Aktie? Allein gestern verlor Teamviewer 30 Prozent an Wert.

Erst zur Eröffnung der Wall Street und weiteren Aufschlägen am US-Markt reagiert der DAX wieder und löste sich aus seiner langen Seitwärtsphase. Dort wurden zwei politische Themen als Treiber identifiziert. Zunächst galt die Erleichterung der geplanten Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Dem US-Senat liegt ein Kompromiss zur Anhebung der Schuldenobergrenze auf dem Tisch. Gelingt dies nicht, ist die USA schon vor Ende Dezember zahlungsunfähig.

Weiterhin freuten sich die Anleger über die Aussicht auf eine Annäherung zwischen den USA und China.

US-Präsident Joe Biden und sein chinesischer Kollege Xi Jinping wollen sich bei einem virtuellen Treffen austauschen.

Mit diesem Rückenwind wurde am Nachmittag ein neues Verlaufshoch erreicht. Die 15.200 als "Gap-Kante" konnte erreicht und sogar übertroffen werden. Damit stand als weiteres Ziel die 15.250 als Konsolidierungshoch vom Freitag auf der Agenda. Genau dort endete der Schwung auch - dem XETRA-Tageshoch.

Die Volatilität fiel damit auf 130 Punkte zurück. Ein normales statistisches Mittelmaß.

Folgende Tagesparametern wurden aufgezeichnet:

Eröffnung 15.162,75 Tageshoch 15.250,86 Tagestief 15.116,47 Vortageskurs 14.973,33 Schlusskurs 15.250,86

Das dominante Kaufinteresse am Morgen und der weitere Schwung am Nachmittag sind hier im Intraday-Verlauf deutlich zu sehen:

Welche Bewegungen gab es bei den DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Der Tagesgewinner war heute die Daimler-Aktie. Weitere Phantasie kommt durch den Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck in den Markt. Dieser hatte am Nachmittag in Wörth die Fertigung seines ersten elektrischen Serien-Lkw begonnen. Der so genannt "eActros" verfügt über eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern und ist damit der Konkurrenz einen Schritt voraus. Das Unternehmen könnte damit den Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben, wie durch Batterie oder Brennstoffzelle gewährleistet wird, vollziehen. Dies honorierten die Anleger mit einem Kursplus von knapp 4 Prozent.

In diesem Zusammenhang stiegen auch eine Continental und die Porsche Holding AG.

Unverändert aber mit Meldungen am Markt schloss die Deutsche Wohnen. Das Thema Übernahme ist im ersten Schritt abgeschlossen. Über 60 Prozent der Aktionäre stimmten dem Vorhaben bis heute zu.

Verlierer waren rar gesäht und mit RWE, Sartorius und Merck alle unter dem Level vom einem Prozent zu finden.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Pullback im Tageschart ausgebaut

Nach dem Abprall von den Maitiefs konnte der DAX heute seine Erholung eindrucksvoll fortsetzen. Nicht nur die 15.000 wurde zurückerobert, sondern die 200-Tagelinie gleich mit und im Hoch dann das Freitagslevel erreicht, an dem die jüngste Abwärtsdynamik startete.

Damit steht der DAX zum Wochenausklang an einer spannenden Ausgangssituation und könnte weiteres Potenzial erschliessen:

Auf diese charttechnische Brisanz und spannende Einzelwerte gehen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange mit einem Livestream ausführlich ein. Freuen Sie sich ebenso auf das Interview mit unserem Händler gegen Mittag auf dem gleichen Kanal.

