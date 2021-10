Hellman & Friedman zieht mit konkurrierendem Angebot von EQT in Höhe von EUR 470 je Aktie gleich und bleibt der strategischen Partnerschaft mit der zooplus AG verpflichtet

7. Oktober 2021 - London und München - Am 14. September 2021 hat die Zorro Bidco S.à r.l. (die "Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die durch Hellman & Friedman LLC ("Hellman & Friedman") beraten werden, die Angebotsunterlage in Bezug auf ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der zooplus AG veröffentlicht. Das Angebot (das "Angebot") beinhaltet eine Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 460 je Aktie, was einer Prämie von 77% auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der Aktie vor der ersten Ankündigung des Angebots am 12. August 2021 entspricht. Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der zooplus AG haben das Angebot unterstützt und den Aktionären der zooplus AG gemäß ihrer am 28. September 2021 veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme empfohlen, das Angebot anzunehmen.

Am 6. Oktober 2021 hat die Pet Bidco GmbH, eine Investmentgesellschaft, die indirekt von Investmentfonds gehalten wird, die von verbundenen Unternehmen der EQT AB verwaltet und kontrolliert werden, die Angebotsunterlage für ihr konkurrierendes Übernahmeangebot an alle Aktionäre der zooplus AG mit einer Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 470 je zooplus-Aktie veröffentlicht (das "EQT-Angebot").

Die Annahmefrist des EQT-Angebots läuft am 3. November 2021 ab. Nach anwendbarem Recht wird daher die Annahmefrist des laufenden Angebots nun ebenfalls bis zum 3. November 2021 verlängert.

Nach den Bestimmungen der Investorenvereinbarung, die zwischen der Bieterin und der zooplus AG mit dem Ziel einer langfristigen strategischen Partnerschaft geschlossen wurde, sowie nach den Bestimmungen der Andienungsverpflichtungen (irrevocable tender commitments) (die "Andienungsverpflichtungen"), die die Bieterin mit Aktionären der zooplus AG für ca. 17% des Grundkapitals der zooplus AG abgeschlossen hat, steht der Bieterin das Recht zu, mit jedem Angebot eines konkurrierenden Bieters, insbesondere hinsichtlich der Höhe der angebotenen Gegenleistung, gleichzuziehen.