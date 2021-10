Hyundai Mobis baut 2 neue Werke für Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme in Korea

Am 7. Oktober 2021 vollzog Hyundai Mobis den ersten Spatenstich für das neue Werk, das im Industriekomplex in Cheongna International City, Incheon, Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel herstellen wird. Präsident Moon Jae-in und der stellvertretende Premierminister Hong Nam-ki nahmen an der Zeremonie teil.

Hyundai Mobis kündigte an, insgesamt 1,1 Milliarden USD (1,3 Billionen KRW) in die beiden Werke zu investieren. Die neuen Anlagen werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 die Massenproduktion aufnehmen. Wenn die Anlagen vollständig in Betrieb sind, sollen sie jährlich 100.000 Wasserstoff-Brennstoffzellen produzieren.

Hyundai Mobis, mit der größten Brennstoffzellen-Produktionskapazität der Welt, soll mit neuen Produktionsstandorten im globalen Wettlauf um die Wasserstoffmobilität noch mehr an Fahrt gewinnen.

Nach deren Fertigstellung wird Hyundai Mobis insgesamt drei Brennstoffzellenanlagen betreiben. Im Jahr 2018 hat das Unternehmen als weltweit erstes ein komplettes Produktionssystem vom Brennstoffzellenstapel bis zu den übrigen elektronischen Komponenten in Chungju aufgebaut. Das Werk in Chungju ist in der Lage, etwa 23.000 Wasserstoffzellensysteme pro Jahr zu produzieren.

„Trotz der Unwägbarkeiten, zu denen auch Covid-19 gehört, haben wir uns zu dieser Großinvestition entschlossen, um die marktführende Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Brennstoffzellenindustrie zu sichern. Wir werden weiter in Anlagen investieren und unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für die Entwicklung der Wasserstoffindustrie ausbauen und das Ökosystem erweitern", sagte Sung Hwan Cho, Präsident und CEO von Hyundai Mobis.

Mit der Fertigstellung der neuen Anlagen plant Hyundai Mobis, seine Produktionslinien für Brennstoffzellensysteme zu erweitern und das Wasserstoffgeschäft zu diversifizieren. Die meisten von Hyundai Mobis hergestellten Brennstoffzellensysteme werden in Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen eingesetzt, aber es wird erwartet, dass das Unternehmen sein Geschäft auf andere Bereiche wie Baumaschinen und Logistikausrüstung ausdehnt.

Im vergangenen Jahr hat Hyundai Mobis Brennstoffzellen-Aggregate für Wasserstoff-Gabelstapler entwickelt und damit die Möglichkeit eröffnet, in den Baumaschinensektor einzusteigen. Die für Gabelstapler verwendeten Wasserstoffaggregate sind Generatoren, die durch die Kombination eines Brennstoffzellenstapels, eines Wasserstofftanks und einer Kühlvorrichtung eigenständig Strom erzeugen.

Jetzt entwickelt das Unternehmen Stromaggregate für wasserstoffbetriebene Bagger und plant, die Brennstoffzellensysteme für die kleine Luftmobilität zu erweitern.

Informationen zu Hyundai Mobis

Hyundai Mobis ist der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Jahresumsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis will lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Das Unternehmen verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuereinheiten und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis beschäftigt derzeit weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. Neben dem F&E-Hauptsitz in Korea betreibt Mobis 4 Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.

