Moody's ESG Solutions erweitert Bewertung physischer Klimarisiken auf subnationale Verwaltungseinheiten

Moody's ESG Solutions hat seine Datenabdeckung zu den physischen Risiken in Verbindung mit dem Klimawandel mit der Einführung von Klimarisiko-Scores für subnationale Verwaltungseinheiten erweitert. Diese physikalischen Klimarisiko-Scores quantifizieren die bevölkerungsgewichtete Exposition gegenüber Überschwemmungen, Hitzestress, Wirbelstürmen und Taifunen, Meeresspiegelanstieg, Wasserstress und Waldbränden. Damit ergänzen die Scores die bestehenden Moody's-Daten zu physischen Risiken für Standorte rund um den Globus, auf deren Basis Scores für 200 Staaten berechnet werden.

„Klimakatastrophen beeinträchtigen schon heute Gemeinden, Volkswirtschaften und Lieferketten, und sowohl ihr Schweregrad als auch ihre Häufigkeit werden weiter steigen“, so Emilie Mazzacurati, Global Head bei Moody's Climate Solutions, die zur Moody's ESG Solutions Group gehört. „Um die Schäden zu begrenzen, ist eine vorausschauende Beobachtung notwendig, welche geografischen Regionen am stärksten von bestimmten Gefahren bedroht sind. Unser neuer subnationaler Datensatz ermöglicht eine detaillierte Bemessung der Klimarisiken für Vermögenswerte und Investitionen an bestimmten Standorten und unterstützt so ein proaktives Risikomanagement und Investitionen in die Katastrophenresilienz.“