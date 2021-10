Lantronix erweitert Engineering Services auf EMEA mit einem neuen Design Center in Deutschland

IRVINE, Kalifornien, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren schlüsselfertigen Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things – IoT), gab heute die Eröffnung des neuen Lantronix Design Center in Ilmenau (Deutschland) bekannt, mit dem EMEA-Kunden unterstützt werden sollen. Die große Eröffnungsfeier wird am 15. Okt. 2021 stattfinden (weitere Einzelheiten unten).

Von der Entwicklung schlüsselfertiger Produkte zum Festpreis bis hin zur Erweiterung von Designteams bei komplexen Projekten unterstützt das Design Center-Team von Lantronix seine Kunden dabei, ihre technischen Ziele zu erreichen, schnell Prototypen zu erstellen und Produkte auf den Markt zu bringen.

„Mit dem neuen Lantronix Design Center in Ilmenau stellen wir lokale technische Ressourcen zur Verfügung und unterstreichen damit unser Engagement in der europäischen Region“, so Paul Pickle, CEO von Lantronix. „Diese Expansion und unser Fokus auf IoT-Lösungen sind ein wesentlicher Treiber für das Wachstum von Lantronix.“

„Mit der Einführung hochwertiger Engineering- und maßgeschneiderter Designservices in der Region unterstützen wir unsere EMEA-Kunden, die innovative Lösungen für die stetig wachsende IoT-Welt entwickeln“, so Fathi Hakam, VP of Engineering bei Lantronix. „Unser erfahrenes Engineering-Team bietet IoT-Produktentwicklung mit unvergleichlichem Know-how und bewährten Best Practices für die Produktentwicklung.“

Die große Eröffnungszeremonie findet am 15. Okt. 2021 um 10:00 Uhr in Ilmenau, Ziegelhüttenweg 4, statt.

Zu den lokalen Würdenträgern, die zu der Veranstaltung eingeladen sind, gehören unter anderem Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, US-Generalkonsul Kenichiro (Ken) Toko, Landrätin Petra Enders, Bürgermeister Dr. Schultheiß und Professor Kai-Uwe Sattler, Präsident der TU Ilmenau. Zu den Landix-Würdenträgern, die an der Veranstaltung teilnehmen, gehören Pickle und Hakam.