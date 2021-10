Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Trotz Vorwürfen Vonovia vor Einstieg bei Adler Group - Kaufoptionsvereinbarung Der Immobilienriese Vonovia steht vor dem Einstieg beim in schweres Fahrwasser geratenen Branchenkollegen Adler Group . Vonovia habe das Recht, einen Anteil von 13,3 Prozent an Adler zu erwerben, teilte der größte Aktionär Aggregate Holdings am …