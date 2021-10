ArborXR & Matts Digital geben Partnerschaft für reibungslose, skalierbare AR/VR-Technologien bekannt

ArborXR , die führende Plattform für das AR/VR-Gerätemanagement und die Content-Verbreitung in Unternehmen, und Matts Digital , Anbieter von AR/VR-Lösungen, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um reibungslose Extended Reality (XR)-Lösungen in Europa und weiteren Regionen in großem Umfang zu verbreiten. Mit der ArborXR Management-Software für Mobilgeräte (Mobile Device Management, MDM) unterstützt Matts Digital Unternehmen bei der sicheren Verwaltung von XR-Geräteflotten, bei der Fernbereitstellung von Apps und Dateien sowie bei der Kontrolle des Benutzererlebnisses im Headset. Die Partnerschaft veranschaulicht die beschleunigte Verlagerung auf Fernarbeit und -ausbildung inmitten der Pandemie.

Gemäß dem Wirtschaftsmagazin Forbes sind die weltweiten Ausgaben für AR/VR im Jahr 2020 auf 12 Milliarden US-Dollar angestiegen, was gegenüber 2019 eine Steigerung um 50 % bedeutet.

„ArborXR und Matts Digital teilen ihre Mission, Unternehmen die Nutzung und Aufrüstung von XR-Technologien wesentlich zu erleichtern und dabei eine außergewöhnlich gute Kundenbetreuung anzubieten", sagte Will Stackable, Mitbegründer von ArborXR. „Durch die Partnerschaft mit Matts Digital kann ArborXR weltweit tätigen Unternehmen zum Erfolg verhelfen und die Effizienz durch die Leistungsfähigkeit von XR zu steigern. Wir präsentieren uns nun mit vollem Optimismus auf dem europäischen Markt und liefern die entscheidende Software, damit Unternehmen AR/VR mit größerer Überzeugung nutzen können."

Matts Digital bietet, zusätzlich zu den ausnahmslos professionellen Dienstleistungen für die XR-Technologie, eine umfassende Reihe von AR/VR-Produkten an. Mit der ArborXR Software unterstützt Matts Digital Unternehmen, Tausende von Geräten sicher und kontrolliert zu verwalten.

„Matts Digital arbeitet nun sehr gerne mit ArborXR zusammen, um die hochwertigsten XR-Lösungen für zahlreiche Unternehmen mit weltweiter Präsenz anzubieten. Gemeinsam werden wir unsere Kunden dabei unterstützen, XR-Geräte sicher zu verwenden und unser gemeinsames Ziel zu erreichen, die Einfachheit, Sicherheit und Effizienz von XR am Arbeitsplatz zu steigern", sagte Stephane Courgeon, President von Matt Digital.

Über ArborXR

ArborXR ist eine MDM (Mobile Device Management)-Software, mit der Unternehmen ihre mit XR ausgestatteten Geräte sicher verwalten, Apps und Dateien aus der Ferne bereitzustellen und das In-Headset-Erlebnis zu steuern. Sie wird von den Fortune-500-Unternehmen, Betrieben und Hunderten von unabhängigen Software-Anbietern genutzt, um Geräte nahtlos zu verwalten, Headsets zu registrieren und bereitzustellen, Anwendungen und Dateien aus der Ferne bereitzustellen und die Benutzererfahrung mit dem Kiosk-Modus und einem Multi-App-Launcher zu sichern. Erfahren Sie unter ArborXR.com mehr über ArborXR und seine neueste Vervollständigung einer A-Serie.

Über Matts Digital

Matts Digital ist ein Wiederverkäufer, der sich auf Lösungen in den Bereichen Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) spezialisiert hat. Wir bieten eine vollständige Reihe von Headsets, Peripheriegeräten, Zubehör und Hygieneprodukten sowie einzigartige professionelle Dienstleistungen in diesem Bereich. Unsere bedeutenden Branchen- und Logistikkapazitäten ermöglichen es unseren Kunden, die Nutzung ihrer AR/VR-Projekte in großem Umfang in und außerhalb von Frankreich in Erwägung zu ziehen. Erfahren Sie mehr unter Matts-Digital.com.

