Saturn Oil & Gas Inc. gibt Präsentation des CEO auf dem International Investment Forum bekannt und schließt Aktienkonsolidierung ab

Calgary, Alberta - 7. Oktober 2021 - Saturn Oil & Gas Inc. („Saturn“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) freut sich bekannt zu geben, dass John Jeffrey, CEO von Saturn, am 14. Oktober 2021 beim International Investment Forum eine Präsentation gibt und dass das Unternehmen mit der Konsolidierung („Konsolidierung“) seiner Stammaktien („Stammaktien“) fortfahren wird, und zwar auf der Grundlage von 20 Stammaktien vor der Konsolidierung für eine (1) Stammaktie nach der Konsolidierung. Die Konsolidierung wurde von den Aktionären des Unternehmens auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre am 22. Juni 2021 genehmigt.