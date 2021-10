Merus stellt im Rahmen der AACR-NCI-EORTC Virtual International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics frühe klinische Daten zu MCLA-158 sowie präklinische Daten zu Zenocutuzumab vor

Bei Patienten mit fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom im Kopf-Hals-Bereich (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC), die mit MCLA-158 behandelt wurden, wurde ein Schrumpfen des Tumors sowie ein partielles Ansprechen beobachtet

In präklinischen Studien wurde eine 100-mal wirksamere Blockierung des Zellwachstums durch Zeno als durch Anti-HER3-Antikörper allein beobachtet

UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Mass., Oct. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V., ein onkologisches Unternehmen im klinischen Stadium, das innovative, multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics und Triclonics) entwickelt, präsentiert heute auf der AACR-NCI-EORTC Virtual International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics (OZACR ZOZ) klinische Daten zu MCLA-158, einschließlich dem beobachteten klinischen Ansprechen bei fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom im Kopf-Hals-Bereich, sowie präklinische Daten zu Zenocutuzumab (Zeno).

Dr. Andrew Joe, Chief Medical Officer bei Merus: „Die frühen Nachweise einer klinischen Aktivität von MCLA-158 bei Patienten mit fortgeschrittenem, bereits behandeltem HNSCC ermutigen uns und stellen gleichzeitig eine weitere Validierung des Potenzials unserer Biclonics Plattform dar. Im Rahmen unsere präklinischen Forschungsarbeit zu Zeno bestätigen wir weiterhin die Mechanismen, mit denen Zeno das Wachstum von Krebsarten, die NRG1-Fusionen aufweisen, wirksam hemmen kann.“

MCLA-158 (Petosemtamab)

Die gemeldeten Daten stammen aus der laufenden Dosiserweiterungskohorte der Phase I, die die Sicherheit, Verträglichkeit und Anti-Tumoraktivität einer Monotherapie mit MCLA-158 bei fortgeschrittenem HNSCC untersucht.

Zu den Beobachtungen in der Präsentation gehören:

Aufnahme von zehn Patienten mit fortgeschrittenem HNSCC mit einem medianen Alter von 65 Jahren (Bereich 50 bis 77), die mit einem Median von zwei Therapielinien behandelt wurden, zum 9. August 2021, dem Stichtag für die Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten.

Sieben Patienten waren für eine Zwischenanalyse der Wirksamkeit anhand Beurteilung durch den Prüfarzt durchgeführte auswertbar (drei Patienten wurden < 8 Wochen nach dem Stichtag in die Studie aufgenommen).

Drei von sieben Patienten erreichten ein partielles Ansprechen, wobei ein Patient nach dem Datenstichtag ein vollständiges Ansprechen erreichte. Bei allen sieben Patienten wurde eine Tumorreduktion beobachtet.

Das Sicherheitsprofil von MCLA-158 basierte auf 29 Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, die während der Phase-I-Studie 1.500 mg alle zwei Wochen verabreicht bekommen haben. Die häufigsten unerwünschten Ereignisse (UE) waren infusionsbedingte Reaktionen; 72 % jeder Grad, 7 % Grad ≥ 3. Leichte bis moderate Hauttoxizität (3 % Grad ≥ 3).



Das Unternehmen plant das nächste Update zur MCLA-158-Studie für das Jahr 2022.