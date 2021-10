Customertimes kündigt CT Vision auf Salesforce AppExchange an, dem weltweit führenden Cloud-Marktplatz für Unternehmen

CT Vision von Customertimes basiert auf der Salesforce-Plattform und ist derzeit auf AppExchange verfügbar unter https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000PGQktEAH.

CT Vision

Mit innovativer Bilderkennungstechnologie für die Kontrolle von Einzelhandelsgeschäften verbessert CT Vision die Durchführung von Besuchen, indem es die Berechnung von Regalanteilen und die Einhaltung von Planogrammen mit Foto-Audit-Funktionalität sicherstellt. Stellen Sie die Bildqualität sicher, verfolgen Sie KPIs nach Regal und Szenentyp und erhalten Sie innerhalb von Sekunden verwertbare Dateneinblicke - alles von Ihrem Mobilgerät aus.

Die Ergebnisse sind sofort in Ihrer Salesforce-Instanz für Berichte, Analysen und Überprüfungen durch die Beteiligten verfügbar.

„Wir freuen uns sehr, CT Vision auf AppExchange anbieten zu können", sagt Anna Markova, Produktmanagerin bei CT Software. „Dieses KI-gestützte Einzelhandels-Tool spart den Verkäufern Zeit und kann, wie alle CT Mobile Produkte, zu Geschäfts- und Effizienzsteigerungen für unsere Kunden führen."

„CT Vision von Customertimes ist eine willkommene Ergänzung zu AppExchange, da das Unternehmen die digitale Transformation für Kunden vorantreibt, indem es eine effiziente Ausführung im Einzelhandel ermöglicht", so Woodson Martin , GM von Salesforce AppExchange. „AppExchange wird ständig weiterentwickelt, um unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, innovative Lösungen zu entwickeln, die den Erfolg ihrer Kunden fördern."

Über Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen, ermöglicht es Unternehmen, auf völlig neue Weise zu verkaufen, zu warten, zu vermarkten und sich zu engagieren. Mit mehr als 6.000 Lösungen, 9 Millionen Kundeninstallationen und 117.000 Peer-Reviews ist es die umfassendste Quelle für Cloud-, Mobile-, Social-, IoT-, Analytics- und Artificial Intelligence-Technologien für Unternehmen.

Salesforce, AppExchange und andere gehören zu den Marken von salesforce.com, Inc.

Über Customertimes

Customertimes Corp. ist ein globales Beratungs- und Softwareunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, den Kunden die besten IT-Technologien zugänglich zu machen. Mit mehr als 4000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1300 hochqualifizierten Experten sind ihre Lösungen so konzipiert, dass sie den Kunden helfen, echte Geschäftstransformationen zu realisieren und den maximalen Wert aus ihren Technologieinvestitionen zu erzielen. Customertimes Corp. ist ein früher Marktteilnehmer im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation. Der Hauptsitz von Customertimes Corp. befindet sich derzeit in New York City, zusammen mit regionalen Büros in London, Paris, Toronto, Kiew, Minsk, Riga und Moskau. Weitere Informationen finden Sie auf www.customertimes.com.

Medienkontakt:

Meriel Sikora

Customertimes

212-520-0059

meriel.sikora@customertimes.com