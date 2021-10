Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Mehr Erdgas aus Russland & Laschet will Weg frei machen – TE Wecker am 08. Oktober 2021 Armin Laschet will den Weg frei machen. Sensationsurteil: Polnisches Recht soll Vorrang vor EU-Recht haben. Falsche Impfstatistiken. Versorgungsengpässe und teure Energie: Britische Industrie schlägt Alarm. Deutsche Industrie kann hohe Energiepreise …