Parlamentswahl in Tschechien beginnt - Premier Babis unter Druck

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien beginnt am Freitag die zweitägige Parlamentswahl. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. Die mehr als acht Millionen Berechtigten können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Umfragen sehen den amtierenden Ministerpräsidenten Andrej Babis vorn, doch wurde sein Wahlkampf von einer Finanzaffäre überschattet. Nach Berichten über Briefkastenfirmen in den sogenannten "Pandora Papers" bestritt der 67-Jährige, etwas Unrechtmäßiges getan zu haben. Der Multimilliardär steht an der Spitze der populistischen Partei ANO.

Große Teile der Opposition haben sich zu zwei Wahlbündnissen zusammengeschlossen, der konservativen Spolu (Gemeinsam) und der Allianz aus Piraten- und Bürgermeisterpartei. Neu bestimmt werden die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus, dem wichtigeren Unterhaus des Parlaments. Tschechien stellt damit zugleich die politischen Weichen für die EU-Ratspräsidentschaft, die das Land turnusmäßig in der zweiten Jahreshälfte 2022 übernehmen wird. In dem deutschen Nachbarstaat wird traditionell an zwei Tagen gewählt, weil viele Menschen das Wochenende auf dem Land verbringen./hei/DP/he